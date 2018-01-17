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Son dakika... Ve anlaştılar! Tek bayrak altında...

17 Ocak 2018 Çarşamba - 16:12 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 16:36

Güney Kore ve Kuzey Kore, şubatta Güney Kore'de yapılacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde tek bayrak altında yürüme konusunda anlaştı.


Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor.
 
İki ytaraftan delegeler bugün sabah görüştükten sonra  yeniden bir araya geldi.
 
İLK KEZ OLİMPİYATLARDA ORTAK TAKIM KURULMASI KARARI ALINDI
 
Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, görüşmede iki Kore'nin Olimpiyatlar'daki açılış seremonisinde birleşik Kore bayrağı altında birlikte yürüme konusunda  mutabık kaldıklarını duyurdu.
 
Ayrıca tarafların Olimpiyatlar'da yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulmasında da anlaştığı açıklandı.

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