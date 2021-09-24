Son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Bakan resmen duyurdu, tüm öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair önemli açıklamalar! Antalya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Özer'i Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 6 Eylül itibarıyla tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime 5 gün olarak başladıklarını ve bugün de 3'üncü haftanın tamamlandığını belirtti.
YÜZ YÜZE EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Özer "Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberlerle tüm süreç yürütülüyor. Okullarımızın tüm ihtiyaçları gideriliyor, temizlik, dezenfektan ve maskeyle ilgili. Herhangi bir sınıfta 2 vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor. Ara verilen sınıflar, 14 gün sonra yüz yüze eğitime kaldıkları yerden devam ediyor ama 14 gün ara verildiği zaman öğrencileri, kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırladığımız dijital platformlar üzerinden canlı sınıf, canlı ders öğretmenler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilere de tabletleri ücretsiz veriyoruz" dedi.
Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayılarıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Özer, “6 Eylül itibarıyla 45 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara vermiştik. Pazartesi günü itibarıyla bu 45 sınıf, yüz yüze eğitimine başladı. Salı günü itibarıyla yüz yüze eğitime ara veren 50 sınıf tekrar yüz yüze eğitime başladı. Çarşamba günü 63 sınıf yüz yüze eğitime tekrar döndü. Perşembe günü 40 sınıf yüz yüze eğitime geri döndü. Şu anda, bugün sabah itibarıyla 6 Eylül haftasındaki yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor" diye konuştu.
'2 DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 86'
Bu süreçteki en büyük avantajın, öğretmenlerin aşılanma oranı olduğunu söyleyen Özer, "Şu anda eğitim sistemimizde 1,2 milyon öğretmenimiz, hizmet veriyor. Bu öğretmenlerimizin yüzde 92'si en az tek doz aşı oldu. 2 doz aşı olan veya hastalanıp bağışlık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 86. Bu oranlar çoğu Avrupa'daki ülkelerden çok daha yüksek. Dolayısıyla şu anda eğitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması hatta Türkiye ortalamalarının da çok üzerinde olması oluşturuyor. Onun için bir kez daha buradan tüm öğretmenlerimize bu süreçteki katkı ve desteklerinden dolayı en içten şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
6 Eylül'den itibaren il ve ilçeleri ziyaret ederek sürecin nasıl ilerlediği, yapılması gerekenler, alınması gereken önlemlerle ilgili sahada olduklarını aktaran Bakan Özer, "Bu çerçevede de Antalya'yı ziyarete geldim. Antalya'da bir taraftan bu 3 haftayı Covid'li günlerde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle ilgili süreci değerlendireceğiz. Aynı zamanda Antalya'da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, çok daha yükseklere nasıl çekebiliriz, yapılması gereken neler var, bunları değerlendireceğiz ve yeni yatırımlar gerekiyorsa da inşallah bugün bu kararları da birlikte alacağız" diye konuştu.
Vali Yazıcı, milletvekilleri ve tüm eğitim camiasına da eğitime verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Bakan Özer, Antalyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kentin avantajı olduğunu belirterek, "Bakanımızla sürekli istişare ediyoruz; Antalya'nın eğitim kalitesini nasıl artırabiliriz, neler yapabiliriz. Antalya'nın eğitiminin kalitesinin artmasına verdiği desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'YÜZ YÜZE EĞİTİM İRADEMİZ AYNEN DEVAM EDİYOR'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle İl Eğitim Değerlendirmesi Toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, Antalya'nın ilk 3 haftada başarılı süreç yönettiğini söyledi. Vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısının Antalya'da çok düşük seviyede olduğunu belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Tüm Türkiye'de süreç, kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız oluyor. Türkiye'deki vaka sayısının seyrine göre, yüz yüze eğitim veren sınıf sayımız artıyor, 14 gün sonra bu sayı azalıyor ve tekrar yüz yüze eğitime devam ediyor. Türkiye'deki toplumun her noktasındaki vaka sayısına duyarlı bir şekilde veriler değişiyor ama okullarımız açık bir şekilde yüz yüze eğitim vermeye devam ediyor. Tüm bu veriler aslında toplumda şu anda en güvenli yerlerin okullar olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. 6 Eylül tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor. Süreci Sağlık Bakanlığı'mız, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir probleme mahal vermeden yürütüyoruz. Okulları yüz yüze eğitime devam etmesi noktasında irademiz aynen devam ediyor. Kısmi problem olan yerlerde, ilçelerde, beldelerde güçlendirme yıkım nedeniyle kalabalık sınıfların olduğu yerlerde zaten valiliklerimiz, il milli eğitim müdürlüklerimiz kalabalık sınıfların azaltılması yönünde her türlü inisiyatifi de kullanıyorlar."
YENİ OKULLAR
Bakan Özer, yeni okullarla ilgili şu anda devam eden yatırımların toplam maliyetinin 308 milyon TL olduğunu belirterek, "2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni okul yapımı veya güçlendirme çalışmalarıyla ilgili Antalya'mıza destek vermeye devam ediyoruz. Çok elim bir yangın felaketi yaşadık. Manavgat'a yeni okul yapımı konusunda her türlü desteğimizi verdik. Bu süreçte Manavgat başta olmak üzere 3 yeni okul yapımını yatırım programımıza dahil ederek ödeneklerini ulaştırdık. Geçen hafta Antalya'daki okullarımızın doğalgaza dönüşümle ilgili taleplerinin tamamını karşıladık ve 9 milyon TL'lik ödenek gönderdik" diye konuştu.
Bakan Özer, Antalya'ya yapılacak yeni yatırım kararlarını ise şöyle açıkladı:
"Bugün Antalya'mıza güzel müjdelerimiz olacak. Bu yatırımlara ilave olarak Kepez'de 4, Manavgat'ta 3, Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Serik ve Alanya'da 1'er olmak üzere 12 yeni ilkokul yapımına karar verdik. Bu ilkokullarımızda aynı zamanda anaokulu ve özel eğitim anaokulu olacak. İhale izinleri ve yatırım talepleri bakanlığımıza iletilecek ve olumlu şekilde karşılanacak. Pazartesi gününden itibaren de süreci başlatmış olacağız. Antalya'mıza bu ziyaretimiz vesilesiyle 12 ilkokul, 12 anaokulu, 12 özel eğitim anaokulunu kazandırmış olacağız. Yine Alanya ilçemizde 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun ihalesine izin vereceğiz. Alanya'daki öğrencilerimizin yurt sorunuyla ilgili önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Gazipaşa'daki 100 öğrenci kapasiteli yurdun tamamlanmasıyla ilgili eksikler varmış, yaklaşık 6,2 milyonluk destek vereceğiz ve yıl sonu itibarıyla hizmete alınacak. Yine iki yeni müjdemiz daha var, Serik ve Kaş ilçelerimize 2 yeni bilim sanat merkezi yapımı kararı aldık."