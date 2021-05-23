Son dakika uyarısı! Yarın başlıyor, cumaya kadar...

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Cuma gününden itibaren yağış geliyor. 5-6 derecelik bir düşüş olacak. Onun dışında kayda değer bir şey yok. Marmara ve Kuzey Ege’de olabilir. Çarşamba günü İç Ege’de biraz yerel yağış olabilir.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 6 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Kars, Ağrı, Iğdır, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'NUN BAZI KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Ordu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun Tokat , Erzincan, Tunceli , Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.