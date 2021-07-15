Son dakika uyarısı! Haftalarca sürecek, durum gittikçe kötüleşecek

Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Durum vahim. Yapılan açıklamalar endişe yarattı. Tehlike dönemi başlıyor. Daha önce de yaşandı fakat bu kez farklı. Bilim insanları insanlığı tehdit eden felaketlerle ilgili uyarılarına her gün bir yenisini ekliyor. Dün de NASA uzmanları endişelendiren açıklamalar yaptı. Anlaşılan o ki oldukça yakın bir süreçte kıyı şehirlerini zor günler bekliyor...

Bulaşıcı hastalıklar, hızla yaklaşan gök cisimleri, depremler, volkanlar... Gün geçmiyor ki bilim insanları dünyanın yeni bir felaketle daha karşı karşıya olduğunu açıklamasın.

Bu uyarılara dün bir yenisi daha eklendi. Ama bu kez yaşanacakların sorumlusu ne insanlar ne virüsler ne de yerkürenin derinliklerindeki magma tabakası. Üstelik görünen o ki tedbir almak dışında yapabileceğimiz çok fazla şey de kalmadı...

"Eyvah" dediğinizi duyar gibiyiz. Endişelenmekte haksız değilsiniz. Zira NASA'ya göre 10-15 yıl içinde dünyanın dört bir yanındaki sahil şehirleri haftalarca sürecek sel tehditleriyle karşı karşıya.

Küresel iklim krizi sonucu eriyen buzullara bağlı olarak bu tür tehlikelerin söz konusu olduğu geçmişte defalarca dile getirildi. Ancak bu kez konu biraz daha farklı. Bu kez gezegenimizin uydusu Ay'ın yörüngesindeki yalpalama sonucu gelgit yüksekliğinde büyük değişimler olacağı ve kıyı şehirlerinin sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

GELGİT AY'IN ÇEKİM GÜCÜYLE OLUŞUYOR