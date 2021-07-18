Son dakika uyarısı! Tarih ve saat verildi, 'Dışarı çıkmayın'

Şen'in açıklaması şu şekilde:

BAYRAMDA SICAKLIKLARA DİKAT

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, “Yaz aylarında etkisini gösteren bu alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul’da nem oranı yüzde 90 civarında. Sıcaklıklar ise bugün ve yarın pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak” dedi.

MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN