Son dakika uyarısı! Tam bitti derken yeniden geliyor, çok şiddetli...

Meteoroloji tarafından yeni haftanın raporu yayımlandı. Bahar ayı yüzünü gösterse de hafta genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni rapor...

Meteoroloji tarafından 29 Mart - 4 Nisan günleri için açıklanan hava raporuna göre, hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kocaeli, Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara Bursa 'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir 'de bulutlu bir hava Antalya 'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu 'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.

Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik 'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt Ardahan ve Kars 'ta karla karışık yağmur etkili olacak.