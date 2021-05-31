31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 -0.12 EURO 10,3660 -0.73
USD 8,4910 -0.86 ALTIN 519,800 -0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika uyarısı! Saat verildi, 'sarı alarm'

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:13 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 15:13

Son dakika olarak duyuruldu. 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporunda aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için 'sarı' uyarı verildi.


Son dakika sarı uyarı yapıldı. Meteoroloji duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı bildirildi. 

İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması:
 
Meteoroloji'den yarın için İstanbul dahil birçok ili kapsayan sarı uyarı da geçildi. Açıklamada, "Yarın (01.06.2021 Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 
 
Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
 
BUGÜN İÇİN UYARI
 
Meteoroloji'nin bugün için yaptığı açıklamada "Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi, Giresun'un batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ETİKETLER

MGM MGM son dakika istanbul hava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.