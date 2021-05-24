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Son dakika uyarısı! Mor, turuncu, kırmızı, sarı... O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yarın...

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 17:26

Son dakika açıklaması geldi. Haritadaki mor renk dikkat çekti. O bölgede yaşayanlar için uyarı yapıldı. Meteoroloji yeni verileri açıkladı. MGM açıklamasına göre; sıcaklıklar bu hafta Karadeniz kıyı kesimleri dışında mevsim normallerinin 4 - 7 derece üzerinde olacak. Ege Bölgesi, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla adeta kavrulacak. Yarın sıcaklık İzmir'de 36 derece, iç bölgelerde 40 dereceye kadar ulaşacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.
 
İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. İzmir'de genelde Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 25 derece civarındayken şu anda ortalamanın yaklaşık 10 derece üzerinde bir hava sıcaklığı var. İzmir'de yarın bu sıcaklığın 36 dereceye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası...
 
 

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