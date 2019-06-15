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Son dakika uyarısı! Marmara'da sağanak bekleniyor

AA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 9:34 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 9:34

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların  mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava  hakim olacak.
 
Bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü  sağanak tahmin edilirken yağışların, Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Sarayköy  çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek  bölgede kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı  dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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