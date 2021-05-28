Son dakika uyarısı geldi! Bu akşam başlıyor, 5 gün...

Son dakika olarak duyuruldu. 5 gün etkili olacak. Detaylar tek tek açıklandı. Meteoroloji'den önemli uyarı geldi. Önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülebilir.

Türkiye bu akşamdan itibaren yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girecek. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu nun kuzeyi, Batı Karadeniz bölgeleri bu gece başlayacak sağanak yağışlar ile 3-4 gündür susuzluk yağışsızlık dönemini sona erdirecek.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI GELDİ

Bugün ve önümüzdeki günler için sel, su baskını ve yıldırım söz konusu olabilir. Pazar hariç genellikle 5 gün civarında yani salı gününe kadar Türkiye'de yağışları göreceğiz.

Yağışların öncelikle İç Anadolu ve Marmara'da, haftasonu ise İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de hakim olması bekleniyor.

Yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sağanak yağış olduğu zaman zaten bu bölgelerde yani Marmara hariç diğer bölgelerde sıcaklıklar çok yüksek olduğu için yıldırım gök gürültüsü ve şimşek ve dolayısıyla dolu ihtimali de olan yağışlar.

HAVA SICAKLIKLARINDA İSE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Önümüzdeki 5 gün döneminde Türkiye'deki sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş meydana gelecek. Haziran ayı Mayıs ayı ortalamalarının 1-2 derece daha altında seyredecek.