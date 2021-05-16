Son dakika uyarıları peş peşe geldi! Çok sayıda il için geçerli, kuvvetli...

Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARISI

Ankara Valiliği, etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatleri itibari ile ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ardahan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya Kars çevreleri ile Ağrı ve Van ’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu 'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar’ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya’nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir , Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı az bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ile Afyonkarahisar’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Isparta çevreleri, Burdur 'un doğu kesimleri ile Antalya 'nın kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık