Son dakika... Ünlü rapçi öldürüldü!

Suriye kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, IŞİD'e katıldıktan sonra Ebu Talha el Almani ismini alan Denis Cuspert Deyrizor'da öldürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız Site Intel Group adlı teknik analiz kurulşunun doğruladığına göre, şarkıcıyken Deso Dogg adını kullanan IŞİD’linin, Suriye ’nin doğusundaki Deyrizor’da devam eden çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

Alman IŞİD’linin cesedine ait bir fotoğraf da yayınlandı.

1. BREAKING: pro-#ISIS Wafa Media announces death of Denis Cuspert (AKA “Abu Talha al-Almani” & “Deso Dogg”), stating he was killed yesterday Jan17 in the town of Gharanij in #Syria's Deir al-Zour prov, where ISIS has been reporting high activity recentlyhttps://t.co/XXO7JnG8Mn pic.twitter.com/QoSKyRjVhp — Rita Katz (@Rita_Katz) 18 Ocak 2018

Cuspert'in daha önce birçok kez öldüğü bildirilmişti.

Azez'de Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırısında yaralanan Cuspert, 2014'te IŞİD'e katılmıştı.