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Son dakika... Ünlü rapçi öldürüldü!

GAZETEVATAN.COM |  19 Ocak 2018 Cuma - 10:26 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 15:01

Suriye kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, IŞİD'e katıldıktan sonra Ebu Talha el Almani ismini alan Denis Cuspert Deyrizor'da öldürüldü.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız Site Intel Group adlı teknik analiz kurulşunun doğruladığına göre, şarkıcıyken Deso Dogg adını kullanan IŞİD’linin, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da devam eden çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.
 
Alman IŞİD’linin cesedine ait bir fotoğraf da yayınlandı.
Cuspert'in daha önce birçok kez öldüğü bildirilmişti. 
 
Azez'de Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırısında yaralanan Cuspert, 2014'te IŞİD'e katılmıştı.
 

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