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Son dakika... 'Bizi kimse durduramaz! Türk askeri...'

19 Şubat 2018 Pazartesi - 13:51 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 14:33

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu son dakika olarak yaptığı açıklamada, "Rejim PYD'yi korumak için Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki  Beşşar Esed rejiminin terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri"  olarak nitelendirilen bir grubun gireceğini bildirmesine ilişkin, "Eğer rejim,  YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz." dedi. 

Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ürdün  Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından  ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Çavuşoğlu, rejimin resmi haber ajansı SANA'nın Afrin ilçesine birkaç  saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını  duyurmasına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı  Harekatıyla teröristleri bölgeden temizlemeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Fırat  Kalkanıyla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize  saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu  operasyona başladık." yanıtını verdi.
 
Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirten  Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 
"Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu  önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok.  Eğer burada YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi  ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için  de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."
 
"Kudüs davasını korumak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"
 
Mevkidaşına kendisini evinde ağırladığı için teşekkür eden Çavuşoğlu,  görüşmelerde ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.
 
Çavuşoğlu, özellikle son bir yıl içinde ikili ilişkilerin ivme  kazandığını, karşılıklı ziyaretlerin sayısının arttığını ve gelecek günlerde  karşılıklı önemli ziyaretlerin süreceğini anlattı.
 
Bakan Çavuşoğlu, iki bakanlık arasında siyasi istişare mekanizması  kurma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
 
Ürdün’ün Türkiye için kardeş ülke niteliğinde olduğunu söyleyen  Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının bu ülkede yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu  dile getirdi. İki ülke kültürünün aynı, tarihinin ortak olduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, dolayısıyla Türk vatandaşlarının burada yaşamaktan mutluluk duymasının  şaşırtıcı olmadığının altını çizdi.
 
Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları’nın Akabe’ye 19 Mart’ta ilk uçuşuna  başlayacağını, karşılıklı uçuş sayılarının da artmasını istediklerini, böylelikle  turist sayısının da artacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının  kutsal mekana Ürdün üzerinden gitmesini teşvik ettiklerini kaydetti.
 
Çavuşoğlu, görüşmede ikili ticaret hacminde Türkiye lehine olan açığın  dengelenmesi için atılması gereken adımları da değerlendirdiklerini vurguladı.
 
Geçen yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünü kutladıklarını  anımsatan Çavuşoğlu, gelecek yılın her iki ülkede de kültür yılı olarak  kutlanacağını söyledi.
 
Türkiye'nin Ürdün'le bölgesel konularda görüş ayrılığı olmadığını  vurgulayan Çavuşoğlu, "Ürdün'ün istikrarı ve ekonomik büyümesi, Ürdün'ün refahı  bizim istikrarımız ve ekonomik büyümemiz için de önemlidir." dedi.
 
İki ülkenin bölgesel konularda tamamen görüş birliği içinde olduğunu  vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs konusunda aldığı yanlış karar konusunda da  iki ülkenin görüş birliği içinde olduğunu herkesin gördüğünü söyledi.
 
Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin aldığı kararın hukuk dışı olduğunun ve BM  kararlarıyla çeliştiğinin, önce İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı  zirvesi, daha sonra BM Genel Kurulundaki oylama ile iki ülkenin ortak çabalarıyla  bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.
 
Çavuşoğlu, "Bundan sonra Kudüs davasını korumak için, sahiplenmek için  birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
 
İki ülkenin Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda da aynı görüşte  olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkelerin sınır bütünülüğünü destekleyen komşu  ülkeler olarak Türkiye ve Ürdün'ün başka hiçbir gizli ajandası olmadığını, barış  ve istikrar için birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.
 
  
 

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