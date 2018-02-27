Son dakika: Türkiye'den ilk tepki az önce geldi

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı canlı yayında Salih Müslüm'ün serbest kalmasıyla ilgili, "Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesine aykırı bir karar oldu." dedi.

