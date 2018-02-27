Son dakika: Türkiye'den ilk tepki az önce geldi

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesine aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.
Bigalı, "Büyükelçilik olarak üzüntümüzü bildireceğiz. Bunun hukuka aykırı bir karar olduğunu, dostluk ilişkilerine, NATO müttefikliğine sığmayan bir karar olduğunu, bir anlamda teröre destek olmak olacağını muhattaplarımıza bildireceğiz." şeklinde konuştu.
Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslim şu anda serbest bırakıldı. İstediği yere gidebilir, herhangi bir kısıtlama yok." dedi.