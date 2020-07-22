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Son dakika... Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:04 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 12:23

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti.


TTK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020  tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle  kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu  Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 
 

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Türk Tarih Kurumu istifa Prof. Dr. Ahmet Yaramış
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