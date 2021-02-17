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Son dakika... Tunceli'de deprem! Şiddeti...

17 Şubat 2021 Çarşamba - 13:16 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 13:42

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.


Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 13.02'de meydana geldi.
 
Yerin 9.47 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
 
 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
 
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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