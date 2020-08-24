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Son dakika... Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:50 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 14:53

Cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelen eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor. Meclis Hazırlık Komisyonu kararı oy birliği ile aldı.


Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı

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