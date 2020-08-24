Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı
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Son dakika... Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor
24 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:50 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 14:53
Cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelen eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor. Meclis Hazırlık Komisyonu kararı oy birliği ile aldı.
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