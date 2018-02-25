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Son dakika... TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018

25 Şubat 2018 Pazar - 9:45 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 10:17

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Aynı zamanda Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerinin tamamı teröristlerden temizlendi. Böylece 5 köyden daha terör örgütü gönderilmiş oldu.


TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 37. güne girildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu  yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

5 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO, Afrin’in  kuzeybatısındaki Racu beldesinde sabaha karşı başlayan operasyonlarda Şeyh  Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan  kurtardı.

Toplamda 109 nokta temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak  üzere 109 noktayı örgütten kurtardı.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı  Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal  Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri,  Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah,  Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe,  740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı  köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes  beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali,  Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece,  Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar  köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki  köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde  Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş,  Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile  Cemiliyye köy altı yerleşimi.
 
  
Toplamda 108 nokta teröristlerden temizlenmiş oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında  terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale  getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

 

 

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