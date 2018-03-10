Son dakika: TSK'dan son Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve ÖSO, bugün ilk olarak Afrin'in kuzeyindeki Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köyleri olmak üzere 7 köyü daha teröristlerden temizledi. Bölgeden gelen son bilgilere göre Afrin merkeze kalan mesafe gittikçe azaldı. TSK ve ÖSO Afrin'i bulunduğu noktadan net bir şekilde görebiliyor.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı'nda bugün 50. gün. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

7 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerini teröristlerden temizledi.

Gelen son bilgilere göre de TSK ve Özgür Suriye Ordusu , Afrin'in Kafar Rum, Kurt Kulak, Zellaka ve Kıfar Zeit köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizledi.

Bölgedeki TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak ile Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit köylerini terörden arındırdı.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 135'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 171 bölgeyi kontrol altına aldı.



YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.





