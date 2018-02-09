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Son dakika... TSK konvoyu, yeni gözlem noktası için İdlib’e intikal etti

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 21:53 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 21:57

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye ulaştı.


 İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, akşam saatlerinde   Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru  yol aldı.
 
Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur  ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı.
 
 Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar  Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.
 
Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre  derinlikte yer alıyor.
 
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde  gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.
 
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve  İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib  gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları  oluşturmaya başlamıştı.
 
 Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak  intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.
 
İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından  Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği  azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında  konuşlanması bekleniyor.
 

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