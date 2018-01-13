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Son dakika... TSK Afrin'de PYD mevzilerini vurmaya başladı!

AJANSLAR |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 16:54

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.


TSK Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu.

Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl  Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği  sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurdu.
 
Erdoğan, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz.  Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle  biline." diye konuşmuştu.
 
İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın topçu  birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile  Suriye'deki İdlib  gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu noktalardan Afrin'deki terör örgütü  PYD/PKK'nın mevzilerine top atışları yaptı.
 
TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes  , Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.
 
  
 

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Afrin TSK son dakika
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