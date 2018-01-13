Son dakika... TSK Afrin'de PYD mevzilerini vurmaya başladı!

TSK Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu.

Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu.

Erdoğan, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." diye konuşmuştu.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın topçu birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu noktalardan Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzilerine top atışları yaptı.

TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes , Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.