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Son dakika... Trump Tower'da yangın!
GAZETEVATAN.COM
| 08 Ocak 2018 Pazartesi - 16:08
| Son Güncelleme : 08 01 2018 - 16:45
NBC ve CBS News, ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower'da yangın çıktığını son dakika olarak duyurdu.
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SONRA OKU
ABD'nin
New York
kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower'da çıkan yangında kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.
Yangın çıktığında
ABD
Başkanı Donald Trump'un da gökdelende olmadığı bildirildi.
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