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Son dakika... Trump Tower'da yangın!

GAZETEVATAN.COM |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 16:45

NBC ve CBS News, ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower'da yangın çıktığını son dakika olarak duyurdu.


ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower'da çıkan yangında kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.
 
Yangın çıktığında ABD Başkanı Donald Trump'un da gökdelende olmadığı bildirildi.

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