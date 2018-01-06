Tokat bir günde 5 depremle sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Hacıali Köyü’nde saat 22.45'de 4.1, saat 22.46'da 2.6, 22.47’de 3.3, 23.13’te ise 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
İLÇEDE VATANDAŞLAR SOKAKTA BEKLEDİ
Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde merkez üssü Hacıali köyü olan 4.1 ve 3.3 büyüklüklerindeki depremler, paniğe neden oldu. İlçede oturan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Soğuk havada ateş yakıp, usun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine geri döndü