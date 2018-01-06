Tokat bir günde 5 depremle sallandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen Rihter ölçeğine göre 4.1 şiddetindeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Sabah saatlerinde Reşadiye ilçesinde yaşanan depremle birlikte Tokat bir günde 5 depremle sallanmış oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Tokat 'ın Erbaa ilçesine bağlı Hacıali Köyü’nde saat 22.45'de 4.1, saat 22.46'da 2.6, 22.47’de 3.3, 23.13’te ise 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Öte yandan yine Kuzeyanadolu Fay Hattı üzerinde olan Tokat’ın bir başka ilçesi olan Reşadiye ’de de sabah 07.58’de 2.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

İLÇEDE VATANDAŞLAR SOKAKTA BEKLEDİ

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde merkez üssü Hacıali köyü olan 4.1 ve 3.3 büyüklüklerindeki depremler, paniğe neden oldu. İlçede oturan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Soğuk havada ateş yakıp, usun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine geri döndü