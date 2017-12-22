Son dakika: TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücret komisyonuna ilişkin, "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı.

İHA'de yer alan habere göre TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "100 TL'lik çalışan başına işveren desteğinin kesilmesi ile maliyet zaten yüzde 6 arttı" dedi.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA YÜZLER GÜLÜYOR Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücret komisyonuna ilişkin, "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" dedi ve gülümseyerek bakanlığın kendi tekliflerini uygun gördüğünü söyledi. Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirildi. Toplantıda, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Toplantı sonrası tarafların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. TİSK Genel Sekreteri Koç, "Bizim teklifimizi uygun görüyorlar" şeklinde bir ifadede bulundu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.

TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ise bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıkladı.

Şu anda geçerli olan asgari ücret net bin 404 Lira.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.?

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.