Son Dakika... Tillerson Afrin operasyonu için itidal çağrısı yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyareti öncesinde Washington’dan resmî açıklama geldi.
Açıklamada, Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiği belirtilerek “Türkiye’nin üslubu sıcak, Tillerson’un konuşması zorlu geçecek” denildi.
Tillerson’ın Ankara ziyareti, ABD’nin terör örgütü YPG’ye Afrin harekatı devam ederken bile verdiği desteğin gölgesinde gerçekleşecek.
Son olarak ABD’li iki general Menbic’e giderek teröristlerle poz vermiş ve Amerikan askerlerinin çekilmeyeceğini yinelemişti. Kaynak: Reuters