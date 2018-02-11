Son dakika! Teröristler kıstırıldı! Özel Kuvvetler şu anda...

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Özel Kuvvetler sabah saatlerinde iki bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Gelen bilgilere göre bölgede 380 kişilik terörist grup kıstırıldı ve teröristlere takviye yolları da kapatıldı.

Afrin'de Özel Kuvvetler sabah saatleri itibarıyla, dün askerlerimizin şehit olduğu Ömer Uşağı ve Mahal Uşağı bölgesinde çok geniş çaplı operasyon başlattı.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin’in aktardığına göre, 380 kişilik bir terörist grup yaklaşık 220 hanelik Mahal Uşağı ve Ömer Uşağı köyünde sıkıştırmış durumda. Örgütün Halil Köyü'ne olası takviye yolları olan iki güzargah da kapatılmış durumda.

Bu arada, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde, bir köy daha teröristlerden temizlendi. Hacı İskender Köyü'nün PYD/PKK'dan alındığı duyuruldu.

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1266'ya yükseldiği belirtildi.

TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin'in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam ediyor. TSK'ya sait savaş uçakları Afrin'deki terör hedeflerini havadan, sınır hattında konuşlu birlikler de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan terör mevzilerini baskı ateşi altına almayı sürdürüyor. TSK tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Kilis ve Hatay sınırından da görülüyor.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Öte yandan sabah saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.