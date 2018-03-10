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Son dakika: TEM'de feci kaza! Trafik durdu

Ajanslar |  10 Mart 2018 Cumartesi - 9:52 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 10:39

Kazada araç içerisinde sıkışan minibüs şoförü hayatını kaybetti. TEM'de trafik durma noktasına geldi.


TEM Otoyolu'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü.
 
Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Balık taşıyan  Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
 
Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 
 

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