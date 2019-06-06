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Son dakika... Tekirdağ'da deprem! Büyüklüğü...

06 Haziran 2019 Perşembe - 7:07 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 7:07

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında merkez üssü Tekirdağ Saray olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Depremin 10.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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