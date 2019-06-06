06 Haziran 2019 Perşembe
İSTANBUL
27°C / 18°C
GALERİ
VİDEO
BIST
90.346
-0.27
EURO
6,4370
0.09
USD
5,7210
-0.19
ALTIN
244,680
-0.15
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Çok Sorulanlar
İşveren
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Gazetevatan.com
»
Gündem
»
Haber
Son dakika... Tekirdağ'da deprem! Büyüklüğü...
06 Haziran 2019 Perşembe - 7:07
| Son Güncelleme : 06 06 2019 - 7:07
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında merkez üssü Tekirdağ Saray olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yorum Yaz
0
SONRA OKU
Depremin 10.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
ETİKETLER
tekirdağ
deprem
kandilli
SON HABERLER
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kaybolmuştu! Yeni gelişme!
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekçi ve Soyutürk ailelerine ziyaret
3 gazeteci dün ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı
La Liga ekibi Celil Yüksel'e talip!
Resmen açıklandı! Gianluigi Buffon...
Slaven Bilic'le görüşmeler başladı!
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.