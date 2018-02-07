Son dakika... Tarihte ilk! Suudi Arabistan ile İsrail...

Suudi Arabistan, İsrail'e hava sahasını açıyor. Suudi hükümeti, tarihte ilk kez Suudi Arabistan üzerinden geçerek İsrail'e doğrudan uçuşa izin verecek.
Air India'nın İsrail'e yeni uçuş hattıyla hava sahasından geçmesine izin veren Suudi Arabistan, İsrail'le olan yakın temaslarına ilk kez kamuoyunun tanık olmasını sağlayacak ve gelişme El Al şirketine büyük bir darbe olacak.
Bu gelişme, Hindistan'dan İsrail'e yapılan uçuşların süresinin, şu anda kullanılan rota ile karşılaştırıldığında iki buçuk saat kısaltılacağı anlamına geliyor. Yeni rota, havayolunun yakıt masraflarını azaltmasına ve yolculara daha ucuz bilet satmasına olanak tanıyacak.