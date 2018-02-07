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Son dakika... Tarihte ilk! Suudi Arabistan ile İsrail...

GAZETEVATAN.COM |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 14:30 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 17:54

Suudi hükümeti, İsrail'e Suudi Arabistan üzerinden geçerek İsrail'e doğrudan uçuşa izin verecek. Bu tarihte bir ilk niteliği taşıyor...


Suudi Arabistan, İsrail'e hava sahasını açıyor. Suudi hükümeti, tarihte ilk kez Suudi Arabistan üzerinden geçerek İsrail'e doğrudan uçuşa izin verecek.
 
Air India'nın İsrail'e yeni uçuş hattıyla hava sahasından geçmesine izin veren Suudi Arabistan, İsrail'le olan yakın temaslarına ilk kez kamuoyunun tanık olmasını sağlayacak ve gelişme El Al şirketine büyük bir darbe olacak.
 
Suudi Arabistan, Delhi'den Tel Aviv'e uçuşlar yapması için Air India'ya onay vererek tarihinde ilk kez İsrail'e hava sahalarını kullanmaları için izin vermiş oldu. 
 
Bu gelişme, Hindistan'dan İsrail'e yapılan uçuşların süresinin, şu anda kullanılan rota ile karşılaştırıldığında iki buçuk saat kısaltılacağı anlamına geliyor. Yeni rota, havayolunun yakıt masraflarını azaltmasına ve yolculara daha ucuz bilet satmasına olanak tanıyacak.

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