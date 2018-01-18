Son dakika! Tamamı iptal edildi
18 Ocak 2018 Perşembe - 8:50 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 9:01
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
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