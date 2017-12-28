Son dakika... Suudiler bombaladı! Onlarca ölü!

Qaher-2M füzesi, yurtiçinde üretilen bir Yemen füzesi. Qaher üretim hattı 2015 yılında başladı ve Sovyetler Birliği'nin S-75 Dvina füzelerinden esinlenildi.

SUUDİ UÇAKLARI BOMBALIYOR: ONLARCA ÖLÜ

Yemen'deki en üst düzey BM yetkilisi, Suudi liderliğindeki askeri koalisyon da dahil olmak üzere son 10 gündeki hava saldırılarını tüm tarafların "insan hayatını tamamen gözardı ettiği "saçma bir savaş" olduğunu ve onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, "Bu saçma savaş ... sadece ülkenin tahrip edilmesine her iki tarafın da içinde bulunduğu boş savaşın bir parçası olan halkın cezalandırılmasına yol açtı." şeklinde konuştu.

BM, son 24 saatte gerçekleşen hava saldırılarında en az 68 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin 14'ü aynı aileden.

Suudi Arabistan kaynakları, dünden bu yana jetlerin özellikle sınır bölgesini bombardımana tuttuğunu belirtti.

Yemen'de İran'ın desteklediği Şii Husilerle Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun arkasında durduğu merkezi güçler yaklaşık üç yıldır savaşıyor.