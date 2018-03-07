Son dakika... Suudi Prens'ten skandal Türkiye sözleri! 'Terörist...'

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mısır temasları sırasında Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Bin Selman, Mısır ve Suudi Arabistan'ın düşmanlarına "şeytan üçgeni" ve terörist diyerek Türkiye, İran'a küstahça sözler sarf etti.

İlk yurt dışı seyahatini gerçekleştirmek üzere Mısır ’da temaslarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye karşıtı skandal ifadeler kullandı. Mısır’daki bazı üst düzey medya mensuplarıyla bir araya gelen Bin Selman’ın birçok konuda açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. CBC kanalında çalışan sunucu Lamis El Hadeedi, Bin Selman’ın “her konuda” konuştuğunu söylerken, Suudi Prens’in Türkiye karşıtı açıklamalarda da bulunduğu ortaya çıktı.

Salman’ın, “Mısır ve Suudi Arabistan ’ın düşmanları şeytan üçgenini temsil ediyor. Bu da Türkiye, İran ve terör örgütleridir” dediği ortaya çıkarken, Selman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin yeni bir “Osmanlı Halifeliği” kurmaya çalıştığını iddia etti. Bin Selman, İran’ın da bölgede isyan çıkarttığına değinirken, “Suudi Arabistan, İran’ın tehditlerine yanıt vermedik ve bizi savaşa çekmelerine izin vermedik” dedi.

Son dönemde ülkesinde yaptığı reformlarla Dünya kamuoyunun gündemine oturan Bin Selman, Suudi Arabistan’ın “kardeşleriyle” birlikte Arabistan’da terörle savaşacağını ve bu bahsi geçen ülkelere karşı birlikte olması gerektiğini de ifade etti.

SELMAN, VELİAHT İLAN EDİLDİKTEN 1 AY SONRA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ