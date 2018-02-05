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Son dakika: Surkay köyü teröristlerin elinden alındı
05 Şubat 2018 Pazartesi - 10:19
| Son Güncelleme : 05 02 2018 - 10:19
Zeytin Dalı operasyonunda çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surkah köyü YPG'li teröristlerden alındı.
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