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Son dakika... Sokağa çıkma yasağında sıcak gelişme! Yeni karar...
Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki hangi illerde sokak kısıtlaması uygulanacak? Hangi iller sokak kısıtlamasından muaf olacak? İşte Kabine Toplantısı doğrultusunda alınan kararlar üzerine pazartesi günü 05.00'e kadar sokak kısıtlaması uygulanacak iller...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki hangi illerde sokak kısıtlaması uygulanacak? Hangi iller sokak kısıtlamasından muaf olacak? İşte Kabine Toplantısı doğrultusunda alınan kararlar üzerine pazartesi günü 05.00'e kadar sokak kısıtlaması uygulanacak iller...