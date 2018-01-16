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Son dakika: Sırp lider öldürüldü

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 12:49 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 12:55

Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Oliver İvanovic, hastanede hayatını kaybetti


Kosova'daki Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi  önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 
 
64 yaşındaki Sırp siyasetçinin avukatı Nebosja Vlajic,  İvanovic'in sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda  vücudunun üst kısmından yaralandığını belirterek, İvanovic'in aldığı bu yaralar  sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
 
Öte yandan Kosova Polisi Bölge Müdür Yardımcısı Besim Hoti de  saldırının yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı.
 
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
 
Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan  İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında  9 yıl hapse mahkum edilmişti.
 
Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve  İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.
 
İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.
 
  
 
 

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