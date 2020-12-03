Son dakika... Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem!

Sirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 km derinlikte meydan a gelen depremin merkez üssü Kurtalan'ın Karabağlar köyü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan depremle ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı vurgulandı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, bölgede Siirt başta olmak üzere Diyarbakır Batman ve Mardin ’den de hissedildi. Batman’da deprem anında hediyelik eşya dükkanında bulunan eşyaların düştüğü görüldü.

HASAR YOK"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu deprem ile ilgili, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ERSOY: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı: "Siirt'in kuzey kısmından geçen Kuzey Batı - Güney Doğu uzanımlı fay zonu var. Kurtaralan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, burası da Batman'ın doğusuna düşen bir yer. 5 büyüklüğündeki deprem insanların paniklemesi için büyük bir deprem. Herkes sokaklara çıkmış.

Merak ediyorum, herhangi bir zarar meydana gelmiş midir? Normal şartlarda bir zarar gelmemesi gerek. Fakat burada fay uzunluklarına bakıyorum, çok uzun faylar yok. Büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu. Bu bölge için, bazı faylarda 6'ya kadar çıkan depremler olabilir ama daha büyüğünün olmasını gösterecek belirtiler yok."

AFAD ise depremle ilgili, "Geçmiş olsun Siirt. Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.