Son dakika: Şeyh Horoz'da sıcak çatışma, o bölge de alındı...

Teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu bölgede yoğun çatışma var. YPG hedefleri hem karadan hem havadan vuruluyor. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

