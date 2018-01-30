Son dakika... Şehri ele geçirdiler!

Pazar günü iç savaş ülkesi Yemen 'de Güney Hareketi’nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı ayrılıkçılar Aden şehrinde Hadi hükümet kuvvetlerine karşı güçlü bir saldırı başlatmıştı. İki günlük çatışmanın ardından şehrin tüm kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdiler. .

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, “Pazar gününden bu yana kentte yaşanan çatışmalarda 36 kişi öldü, 180’i yaralandı” denildi. Hükümet tarafından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 16, yaralı sayısı 141 olarak verilmişti. Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden’deki çatışmalar, hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı’nın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesine yayıldı.