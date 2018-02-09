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Son dakika: Sayı her geçen dakika artıyor

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 9:55 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 10:40

TSK'dan yapılan son açıklamada Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu açıklandı.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı  Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının  bin 62 olduğu bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Zeytin Dalı  Harekatı" kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatıyla  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu  ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.
 
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
 
Bölgeden elde edilen bilgilere göre, dün 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren  etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu.
 
Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekat  planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

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