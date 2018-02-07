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Son dakika: Savaşın sonu geliyor! Suriye'de...

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 11:23 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 11:32

Suriye'de yaşanan "savaş"ı değerlendiren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Gözlerin Afrin’e döndüğü bir dönemde, kuzeyde İdlib’de, güneyde ise İsrail-Suriye sınırında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunlar, Suriye savaşında sona yaklaşılırken, siyasi çözüm için pazarlıkların yapılacağı masa kurulmadan hemen önce, eldeki kozları mümkün olduğunca artırma çabası olarak yorumlanmalı." dedi.


Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cengiz Tomar, Suriye'de yaşanan savaşı AA'ya değerlendirdi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı harekâtının ardından, Suriye’nin diğer bölgelerinde baş  döndürücü gelişmeler yaşanmaya başladı. Sadece son bir haftada yaşanan olaylara  bakıldığında bile, Suriye’nin yakın geleceğine yön verebilecek önemli hadiselerin  meydan geldiğini görülüyor. Ordumuza ait bir tankın muhtemelen Suriye’deki  müttefiklerimizden birinin verdiği tanksavar silahıyla PYD/YPG terör örgütü  tarafından vurulduğu, şehitlerimizin olduğu ve gözlerimizin tabii olarak Afrin’e  döndüğü bir dönemde, kuzeyde İdlib’de, güneyde ise İsrail-Suriye sınırında önemli  gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunlar, Suriye savaşında sona yaklaşılırken, siyasi  çözüm için pazarlıkların yapılacağı masa kurulmadan hemen önce, eldeki kozları mümkün olduğunca artırma çabası olarak yorumlanmalı.

Rejim ve Rusya saldırıyor

Astana görüşmeleri çerçevesinde imzalanan gerginliği azaltma  anlaşmasına rağmen İdlib’de hem rejim, hem de Rus savaş jetleri şehre bomba  yağdırmaya devam ediyor. Suriye rejim birlikleri karadan İdlib’in batısına doğru  harekâtını sürdürüyor. Bu ayın ilk günlerinde Suriye rejim birlikleri İdlib’de  pek çok stratejik noktayı Heyet Tahrir Şam’dan geri almaya muvaffak oldu. Rejim  hava kuvvetleri Kefrenbel bölgesini bombalarken, Rusya jetleri özellikle Serakıb  bölgesini yoğun ateş altına aldı. 2 Şubat’ta bir Rus savaş uçağı İdlib’deki  muhalifler tarafından düşürülerek pilotu öldürüldü. Bu olay, İdlib’e yönelen  saldırıların daha da yoğunlaşacağı anlamına geliyor.

Bu arada, rejim güçlerinin bölgede sarin gazıyla kimyasal saldırılar  yaptığına dair haberler geliyor. Anlaşılan o ki Türkiye Afrin’de meşgulken,  fırsattan istifadeyle rejim ve Rusya da İdlib’de saldırılarını artırmış durumda.  İdlib, Suriye’nin kuzey batısındaki en büyük ve önemli muhalif cebi oluşturuyor.  Esed rejimi ve Rusya her ne pahasına olursa olsun bu bölgeyi ele geçirmeye  niyetli görünüyor. Zira rejim son dönemde Şam ve Hama kırsalındaki muhalif  ceplere karşılık da ilerleme kaydetti. Fırat’ın doğusunu, en azından şimdilik ABD  himâyesindeki PYD/YPG’ye bırakmış görünen Rusya ve Suriye rejimi, Batı Suriye’de  muhalif cepleri ortadan kaldırarak hâkimiyeti tamamıyla ele geçirmek ve masaya  daha güçlü oturmak niyetinde.

Soçi’de hemen hemen bütün muhalifleri bir araya getirerek Suriye’de  patronun kendisi olduğunu göstermek isteyen Rusya’nın, Reyhanlı saldırısının  sorumlusu terörist Mihraç Ural’ı gözden kaçırmış olabileceği hiç kimse tarafından  inandırıcı bulunmuyor. Şayet durum böyleyse, muhtemelen Türkiye’ye mesaj vermek  için Rusya’nın Mihraç Ural’ı Soçi’de masaya sürdüğü düşünülebilir. Ayrıca Rus  savaş uçağının İdlib’de Suriyeli muhalif gruplar tarafından düşürülmesinin  ardından, Rusların Afrin’de Türkiye’ye hava sahasını açma hususunda zorluk  çıkardığı haberleri de geliyor.

ABD Kamışlı’yı tahkim ediyor

Bu arada PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’ya ABD tarafından yeni araç ve  silah kargolarının gönderildiği haberleri geliyor. ABD savunma bakanı Mattis  Menbiç hususunu Türkiye ile görüşüyoruz derken, Türk yetkililerin Afrin’den  sonraki hedef olarak Menbiç ile Fırat’ın doğusundaki kantonları açıklaması,  ABD’yi bu bölgeleri tahkim ve takviye etmeye yöneltmiş olabilir. Tabii bu  silahların Suriye’nin daha batısına ve Afrin’de ki PYD/YPG unsurlarına gönderilme  olasılığı da mevcut. Kamışlı bölgesine yapılan sevkiyatın tam da ABD’nin bundan  sonra PYD/YPG’ye silah verilmeyecek açıklamasının ardından gelmesi de manidar. Bu  da Suriye ve Irak’ta daha önce pek çok defa başımıza geldiği gibi, eski stratejik  müttefikimize ne kadar güvenebileceğimizin bir göstergesi olarak okunabilir.

Türkiye İran-Rusya ittifakına mecbur bırakılıyor

Türkiye açısından en rahatlatıcı açıklama, İran’ın Fırat’ın doğusunda  ABD varlığıyla savaşacağına dair İran’ın dini lideri Hameney’in dış politika  danışmanından gelen açıklama oldu. Zira bu, Türkiye’nin tezleriyle örtüşen bir  açıklama. İran da Suriye’nin doğusunda PYD/YPG vasıtasıyla ABD’nin nüfuz  kazanmasından rahatsız. Zira eninde sonunda sıranın kendisine geleceğini biliyor.  Ayrıca Lübnan’da Hizbullah yoluyla İsrail’e karadan ulaşma hususunda, ABD  himayesindeki PYD/ YPG’nin önemli bir engel olacağını tahmin ediyor olmalı.

Suriye’nin güneyiyle ilgili olarak İsrail ve ABD’den gelen son  açıklamalar da endişe verici. İsrail her an Hizbullah bahanesiyle güney Lübnan’a  saldırabilir. Golan’dan (Cûlân) Şam’a doğru kendisine güvenli bir alan yaratmış  olan İsrail’in, bu bölgeye saldıracağına dair ipuçları İsrail basınında yer  alıyor. ABD ise kimyasal silah kullanımı nedeniyle Suriye’nin batısında bir hava  harekâtı hazırlığı içinde olabilir. Şu anda Suriye sahasında en kritik noktaları  Afrin, İdlib ve Suriye-İsrail sınırı oluşturuyor. Bu noktalardaki çatışmalar her  an bölgesel bir savaşa dönüşebilecek potansiyele sahip.

Afrin’e girerek Suriye’de üçüncü önemli hamlesini yapan Türkiye’nin  kısa vadede ABD’yi, müttefikleri PYD/YPG hususunda ikna etmesi mümkün görünmüyor.  Ama Türkiye’nin elinde de bir “B planı” mevcut. Zira hem Rusya hem de İran  ABD’nin bölgede nüfuz kazanmasından rahatsız ve bu noktada Türkiye ile işbirliği  yapmaya açık. ABD’nin ve Körfez ülkelerinin de hassaten bölgede İran’dan rahatsız  olduğu düşünülürse, eski müttefiki süper güç ABD ile Suriye’deki menfaatlerinin  örtüştürmesi şu an için mümkün olmayan Türkiye’nin, biri büyük diğeri bölgesel  güç olan Rusya ve İran’la çıkarlarını tetabuk ettirmesi daha muhtemel görünüyor.  Bununla birlikte hem Rusya’nın hem de İran’ın rejimin müttefiki olması ve zaman  zaman Türkiye ile paralel olmayan çıkarları, Suriye’de uygulanabilecek  politikalarda bizi daha temkinli olmaya sevk ediyor. Suriye savaşı önümüzdeki  günlerde daha pek çok gelişmeye açık görünüyor.

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