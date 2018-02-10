Son dakika... Savaş sirenleri! İsrail'e saldırı! İran...

İsrail basınının son dakika olarak geçtiği haberlere göre, İsrail ordusu İran'a ait bir İHA'yı düşürdü, Suriye'den fırlatılan füzeler İsrail'in kuzeyinde sirenleri alarma geçirdi.

İsrailli Haaretz gazetesinin son dakika olarak bildirdiği habere göre, İsrail ordu su bu sabah Suriye 'den İsrail topraklarına geçen İran 'a ait bir insansız hava aracı (İHA) 'nı yakaladığını söyledi. Ordu yaptığı açıklamada buna karşılık olarak İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) 'nin Suriye'deki İran hedeflerine saldırdığını bildirdi.

Suriye'den atılan füzeler sırasında iki İsrail Hava Kuvvetleri pilotu savaş uçağından kendini fırlattı. Uçak kuzey İsrail'de indi. İki pilotun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Suriye'den fırlatılan füzelerden dolayı, kırmızı alarm sirenleri, İsrail'in kuzeyindeki Beit She'an kasabasında ve Golan Tepelerinde duyuldu.

Yerel bölge sakinleri, geçen yarım saat içinde birçok patlamanın duyulduğunu ve İsrail'in Ürdün ve Suriye sınırına yakın bölgelerdeki hava faaliyetlerinin yoğun olduğunu bildirdi.