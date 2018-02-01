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Son dakika... Savaş jetleri havalandı! Rusya...

GAZETEVATAN.COM |  01 Şubat 2018 Perşembe - 14:04 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 14:04

Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında yükselen krizde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. NATO askeri jetleri, gerginliğin arttığı Baltık Denizine doğru ilerlemeye başladı.


Uçuş Gözlemcilerinin doğruladığı habere göre, ABD, Almanya ve Danimarkalı NATO askeri jetleri, Rusya ile artan gerginliğin ortasında Baltık denizde konuşlandı.
 
Hava trafik verileri, "Denizaltı katili" olarak adlandırılan bir ABD P-8A Poseidon uçağının Suffolk'taki RAF Mildenhall'dan harekete geçtiği belirtildi.
 
Bir Alman P-3C Orion'un, Aşağı Saksonya'daki Nordholz Deniz Hava Üssünden ayrıldığı, Danimarkalı bir CL-600 Challenger'ın da, Norresundby'deki Aalborg Hava Üssünden kalktığı bildirildi.
 
Uçakların Polonya'nın kuzey kıyılarındaki Kaliningrad  yakınlarında bulunan bir "görev alanına" gönderildiği düşünülüyor.
 
2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'dan Sovyetler Birliği'ne geçip Rus bölgesi olan Kaliningrad, Baltık kıyısı boyunca yer alıyor ve "Avrupa'nın en tehlikeli yeri" olarak bilinir.
 
Rusya'nın bu küçük eyalette askeri cephaneliğini arttırdığına dair haberler var.

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