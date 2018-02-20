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Son dakika... Savaş hazırlığı! Rus uçakları...

GAZETEVATAN.COM |  20 Şubat 2018 Salı - 13:43 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 13:43

Suriye'den son dakika haberleri geliyor. Rus savaş uçakları Suriye ordusuna karşı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen grupları vurduğu bildirildi.


Rus savaş uçaklarının Kalamoun dağlarındaki çevresindeki karşıt grupları, Suriye Ordusu'na karşı büyük bir saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla vurduğu bildirildi.
 
Muraselon News'in haberine göre, Rus hava kuvvetleri Ar-Rahibyah ve Petra bölgelerini vurdu. Saldırılarda pikap ve silahların imha edildiği, kesin olmayan rakamlarla birçok muhalifin vurulduğu ve yaralandığı bildirildi. 
 
Ahmed el Abdo Şehitleri Güçleri olarak tanımlanan muhalif grubun, Ad-Dumayr askeri havalimanı yakınlarındaki Suriyeli kuvvetlere saldırıya hazırlandığı iddia edildi. 
 
Gruba yakın kaynaklar, Doğu Kalamoun dağlarındaki kuvvetlerin Suriye Ordusu mevzilerine karşı bir saldırıda bulunmak için asker ve teçhizat topladığını doğruladı.
 
Doğu Kalamoun'da grupların harekete geçmesinin nedeninin, Suriye Ordusu'nun Şam'ın Doğu Guta Bölgesi'ndeki saldırıları olduğu söyleniyor. 

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