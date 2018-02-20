Son dakika... Savaş hazırlığı! Rus uçakları...

Rus savaş uçaklarının Kalamoun dağlarındaki çevresindeki karşıt grupları, Suriye Ordusu'na karşı büyük bir saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla vurduğu bildirildi.

Muraselon News'in haberine göre, Rus hava kuvvetleri Ar-Rahibyah ve Petra bölgelerini vurdu. Saldırılarda pikap ve silahların imha edildiği, kesin olmayan rakamlarla birçok muhalifin vurulduğu ve yaralandığı bildirildi.

Ahmed el Abdo Şehitleri Güçleri olarak tanımlanan muhalif grubun, Ad-Dumayr askeri havalimanı yakınlarındaki Suriyeli kuvvetlere saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Gruba yakın kaynaklar, Doğu Kalamoun dağlarındaki kuvvetlerin Suriye Ordusu mevzilerine karşı bir saldırıda bulunmak için asker ve teçhizat topladığını doğruladı.