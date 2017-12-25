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Son dakika... Şanlıurfa'da korkutan deprem

25 Aralık 2017 Pazartesi - 20:58 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 20:58

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi


Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde saat 20:40'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

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