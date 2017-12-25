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Son dakika... Rusya ile ipler geriliyor!

25 Aralık 2017 Pazartesi - 11:32 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 11:32

ABD’nin Ukrayna'ya savunma amaçlı geliştirilmiş silah sistemleri satma kararı alması Donbas'ta hareketliliği arttıracak.


ABD’nin Ukrayna'ya "savunma amaçlı  geliştirilmiş silah sistemleri" satma kararının ülkenin doğusundaki krizle ilgili  yeni gelişmeleri beraberinde getireceği belirtiliyor. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta "savunma amaçlı geliştirilmiş  savunma  sistemleri" adı altında Ukrayna ordusuna silah satışı yapılması kararı  verildiğini duyurdu. Karar ile Ukrayna’ya ABD tarafından uygulanan silah satışı  kısıtlaması kaldırılmış oldu.
 
Ukrayna’ya 47 milyon dolarlık silah satışı çerçevesinde 210 adet  anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampası satılacağı bildirilirken, daha önce  Kiev yönetimi ayrılıkçılarla mücadele esnasında anti-keskin nişancı  komplekslerine öncelikli ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.
 
Ukrayna'nın ABD yapımı Barett M107 keskin nişancı tüfeklerini de bu  alım çerçevesinde gerçekleştirebileceği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.  Satışı yapılacak sistemler arasındaki anti-tank füzelerinin ise Amerikan Javelin  sistemlerini kapsadığı kaydediliyor.
 
ABD'nin silah satış kararının Donbas'taki gerilimi ve hareketliliği  arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkenin doğusunda 2014'ten bu yana sözde  yönetim ilan eden ayrılıkçı silahlı gruplar ile Ukrayna ordusu arasında mücadele  devam ediyor.
 
Bölge, Kiev yönetimi tarafından "Terörle Mücadele Operasyon" bölgesi  olarak ilan edildiği için Minsk Anlaşması ile belirlenen "temas hattı"nda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi kontrolündeki güçler arasında sürekli  çatışmalar yaşanıyor.
 
Ukrayna'nın, ABD'den satın aldığı silahlarla ordusu için bölgeye silah  takviyesi yapacağı, ayrılıkçıların da aynı şekilde Rusya'dan silah temin ederek  hareketliliği arttırabileceği ifade ediliyor.
 
Ukrayna memnun, Rusya tepkili
 
ABD'nin silah satış kararı Ukrayna’da memnuniyetle karşılanırken Rusya  karara tepki gösterdi.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD’ye silah satışı kararından  dolayı teşekkür ederek, kararı "Ukrayna topraklarının süren işgaline, Moskova'nın  yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve Donbas’a ağır silah sevk etmesine  yönelik ABD’nin tepkisi" olarak değerlendirdi.
 
Poroşenko, "ABD silahları Ukraynalıların elinde saldırı için değil,  saldırgana kararlı şekilde cevap vermek için, Ukraynalı askerleri ve sivilleri  korumak için olacak. Aynı zamanda silahlar BM Antlaşması'nın 51. maddesine uygun  olarak etkili bir savunma için kullanılacaktır. Bu aynı zamanda Rus saldırganlığı  virüsüne karşı transatlantik bir aşıdır.” dedi. Poroşenko,  bu silahların savunma  amaçlı ülkenin doğusunda da kullanılacağına işaret etti.
 
Rusya ise tam aksini düşünüyor. Silah satışının Ukrayna’nın doğusuna  faydadan ziyade zarar getireceği düşüncesinde olan Rusya Dışişlerinden karara tepkiler geldi.
 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, ABD’nin Ukrayna’ya  doğrudan zarar verici silahlar vererek sınırı aştığını söyledi. Artık ABD  şirketlerinin silah satışını ticari sözleşmeler çerçevesinde sessizce değil,  devlet çizgisinde yaptığını savunan Rybakov, "Washington kendini ara bulucu  olarak sunmaya çalışıyor ama o ara bulucu değil, savaşı körükleyen bir suç  ortağıdır." ifadelerini kullandı.
 
Rybakov, ABD silahlarının Rusya'nın komşusu ülkede yeni kurbanlar  verilmesine yol açacağını iddia ederek, buna kayıtsız kalamayacaklarını kaydetti.
 
Diğer Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin da, "Bu karar aslında Minsk anlaşmalarının 2015 yılında uygulanmasına ilişkin çalışmaları baltaladı." diye konuştu.
 
ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım desteği
 
ABD'nin Ukrayna’ya desteği sadece bu kararla sınırlı değil. 2013-2014  yıllarındaki meydan olaylarıyla yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Batı'ya  yakınlaşan Ukrayna, ABD'den hem maddi hem askeri destekler alıyor.
 
Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve  Senato'dan geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon  bütçesini onaylamıştı.  Pentagon'a toplam 692,1 milyar dolar fon sağlayan bu  bütçe içerisinde Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardım öngörülüyor.  Ukrayna’nın bu yardımı da 2018 yılı içerisinde askeri-teknik yardımlar  çerçevesinde alması bekleniyor.
 
  

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