Son dakika... Rusya'dan flaş Türkiye - İdlib açıklamsı

“Türk ortaklarımızın, yeni provakasyonların önlenmesi amacıyla İdlib'deki gerilimi azaltma bölgeleri çevresindeki gözlem noktalarının kurumunu bir an önce tamamlamasını umuyoruz. Şu anda 3 gözlem noktası kurulmuş durumda ve toplam 20 tane kurulacak. Bu noktaların kurulmasıyla İdlib’teki durumun sakinleşeceğini umuyoruz”.