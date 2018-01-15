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Son dakika... Rusya'dan flaş Türkiye - İdlib açıklamsı

15 Ocak 2018 Pazartesi - 11:00 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 12:29

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktaları kurma işlemini hızlandıracağını umduğunu söyledi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin,  Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan bir ordu kurulmasına yönelik çabalarının endişe yarattığını belirtti. 
 
 
Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin,  Suriye’de “sınır güvenlik gücü” kurulmasına yönelik planlarlarıyla ilgili, “Bu  tek taraflı ultimatom benzeri kararın Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar  verebileceğini düşünüyoruz.” dedi.
 
Türkiye ve İran'la Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik  çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:
 
“Türk ortaklarımızın, yeni provakasyonların önlenmesi amacıyla  İdlib'deki gerilimi azaltma bölgeleri çevresindeki gözlem noktalarının kurumunu  bir an önce tamamlamasını umuyoruz. Şu anda 3 gözlem noktası kurulmuş durumda ve  toplam 20 tane kurulacak. Bu noktaların kurulmasıyla İdlib’teki durumun  sakinleşeceğini umuyoruz”.
 
 
  

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