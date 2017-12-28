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Son dakika... Putin: Süpermarketteki patlama bir terör saldırısıydı

DHA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 10:31 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 15:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg'daki bir dün süpermarkette meydana gelen patlamanın bir terör saldırısı olduğunu söyledi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Petersburg'daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları durumda bulundukları yerde öldürülmelerini emretti.
Suriyede binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, 'Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?' diye sordu ve şöyle devam etti:

Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na dün bu militanları tutuklarken yasalar uyarınca davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim.  Dün St. Petersburgun Kondratyevskiy caddesinde yaşanan patlama sonucunda 8i ağır 13 kişi yaralanmıştı.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan haberde Putin, Suriye askeri operasyonuna katılan askerler ile görüşmede, Dün St. Petersburg'da yapılan bir terör eylemidir, Federal Güvenlik Servisi de başka terör eylemi teşebbüsünün önünü kesti dedi.
 

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