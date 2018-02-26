Son dakika... Türkiye'ye karşı hazırlık! Pentagon...

Pentagon’un düşünce kuruluşu RAND, “Erdoğan’ın ölümcül kör noktası” başlığıyla verilen yazısında bir yazıda DEAŞ’ın Türkiye’ye üs kuracağını ve buradan Batı’ya saldıracağı saçmalığına yer verdi.

IŞİD’in Suriye ve Irak ’taki terör faaliyetlerinin zayıflamasının ardından Türkiye’yi yeni üs olarak belirleyeceği öne sürüldü. Yazıda IŞİD'li teröristlerin geçtiğimiz ağustos ayında Avustralya ’dan Türkiye’ye getirilmek üzere ileri teknolojiye sahip patlayıcı bir elektronik cihaz siparişi verdikleri, Türkiye’de keşif faaliyetlerine başlayıp yakın zamanda Türkiye’de büyük bir çatışma yaşanabileceği karalaması yapıldı. IŞİD'in hem Türkiye’de hem de Türkiye’yi lojistik merkez olarak kullanarak Batı ülkelerine karşı terör faaliyetlerini artıracağı gibi son derece karanlık imaların verildiği yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın devletin üst düzey yetkilileri ve emniyet güçlerinin bu tehdidi görmezden geldiği yönünde manipülasyona da yer verildi.

REINA SALDIRISI HATIRLATILDI

1 Ocak 2017'deki Reina'da yaşanan 39 kişinin ölümüne 71 kişinin de yaralanmasına sebep olan kanlı saldırıya atıfta bulunan yazıda, teröristlerin Türkiye'de güçlü hücrelere sahip olduğu söylendi. Türkiye'ye yüzlerce teröristin kaçtığı belirtilerek, iki tip hücrenin olduğu belirtilirken, bunların Türk ve yabancılar tarafından yönetildiği, militanlar arasında; Kafkas, Çin'den Uygur Türkleri, Eski Sovyetler'den, Orta Asya'dan gelenlerin yanı sıra Arap ülkelerinden kaçan Araplar ve Avrupalı IŞİD'lilerin iddiasına yer verildi.

İstanbul'un, bir Sünni halifelikten geldiği için birçok Müslümana tarihsel olarak bir yakınlık hissettirdiği de ayrıca vurgulandı.