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Son dakika! Ozan Güven hakkında hapis istemi

DHA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:03 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 12:19

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
 
Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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