Son dakika... Ortaya çıktı! TSK'ya saldıracak!

DEAŞ’ın eski 'Halep emiri' Abdullah Sufuni, Afrin’de PKK saflarında TSK ve ÖSO’ya saldıracak. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde 60 kişilik bir terörist kafilesiyle Afrin’e gönderilen Sufuni, şimdi Münbiç, Deyrizor, Tabka, Rasulayn, Rakka ve Ayn İsa’dan getirilen 240 DEAŞ’lıyı yönetiyor

